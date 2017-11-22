Актер Федор Добронравов объявлен персоной нон грата на Украине

Российскому актеру Федору Добронравову закрыт въезд на территорию Украины из-за поездок в Крым.

Запрет будет действовать в течение трех лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины (СБУ) Елену Гитлянскую.

В общей сложности в черный список на Украине внесены около 150 российских деятелей культуры. По мнению Киева, все они представляют угрозу национальной безопасности.