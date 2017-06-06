Актер Джордж Клуни стал отцом близнецов
Голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями близнецов, сообщил представитель актера Стэн Розенфилд.
По его словам, мальчик и девочка появились на свет утром 6 июня.
Родители назвали детей Эллой и Александром, сообщает «Интерфакс».
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