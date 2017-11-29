Актер Андрей Мягков попал в больницу

Актер театра и кино Андрей Мягков госпитализирован в Москве.

Согласно информации телеграм-канал Mash, оводом для госпитализации послужили сильные головные боли, сообщает «Собеседник».

По словам самого актера, сейчас он чувствует себя значительно лучше, но все еще остается в больнице, добавляет АГН «Москва».