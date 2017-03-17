Аксенов сравнил зарплаты в Крыму и на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил превосходство жителей полуострова над украинцами в размерах зарплат.

«При всех проблемах могу сказать: никто не голодает. Уровень зарплат и пенсий от трех до шести раз выше, чем на Украине на сегодняшний день», - цитирует РИА «Новости» его высказывание в эфире телеканала «Россия 1».

Аксенов добавил, что в настоящее время бюджет полуострова в несколько раз превышает показатели в украинский период.

По словам главы Крыма, у региона остаточно проблем, но все они системно решаются.