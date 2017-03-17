Аксенов сравнил зарплаты в Крыму и на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил превосходство жителей полуострова над украинцами в размерах зарплат.
«При всех проблемах могу сказать: никто не голодает. Уровень зарплат и пенсий от трех до шести раз выше, чем на Украине на сегодняшний день», - цитирует РИА «Новости» его высказывание в эфире телеканала «Россия 1».
Аксенов добавил, что в настоящее время бюджет полуострова в несколько раз превышает показатели в украинский период.
По словам главы Крыма, у региона остаточно проблем, но все они системно решаются.
Следующая новость СМИ сообщили о похищении ноутбука с подробным планом Trump Tower
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии