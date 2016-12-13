Аксенов не согласился с ФСБ по поводу активизации украинских радикалов в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не согласился с мнением директора ФСБ Александра Бортникова о том, что украинские радикалы в последнее время активизировали диверсионную деятельность на полуострове.

- Сегодня ФСБ, МВД и Министерство обороны все меры для обеспечения безопасности принимают в полном объеме. Какая необходимость усиливать?! Все службы, антитеррористический центр работают, сформированы. На мой взгляд, никакой угрозы республике нет. Ну а гадостей ожидать нужно всегда. Это нормальное для них (украинских властей) явление, – цитирует Аксенова РИА «ФедералПресс» со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее Бортников заявил, что «к активным действиям по подготовке и организации террористических замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные организации».