Аксенов не согласился с ФСБ по поводу активизации украинских радикалов в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов не согласился с мнением директора ФСБ Александра Бортникова о том, что украинские радикалы в последнее время активизировали диверсионную деятельность на полуострове.

- Сегодня ФСБ, МВД и Министерство обороны все меры для обеспечения безопасности принимают в полном объеме. Какая необходимость усиливать?! Все службы, антитеррористический центр работают, сформированы. На мой взгляд, никакой угрозы республике нет. Ну а гадостей ожидать нужно всегда. Это нормальное для них (украинских властей) явление, – цитирует Аксенова РИА «ФедералПресс» со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее Бортников заявил, что «к активным действиям по подготовке и организации террористических замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные организации».

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