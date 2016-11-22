Аксенов рассказал о намерениях организаторов энергоблокады Крыма

Глава республики Крым Сергей Аксенов обвинил организаторов энергетической блокады полуострова в стремлении полностью уничтожить энергосистему Крыма.

По его словам, в первые часы после совершения диверсии в ночь на 22 ноября 2015 года такой сценарий был вполне реален.

- Террористы, которых до сих пор не осудили ни правозащитники, ни международное сообщество, рассчитывали на полное разрушение крымской энергосистемы, что грозило полуострову масштабной гуманитарной катастрофой, — заявил Аксенов.

Он отметил, что катастрофу удалось предотвратить только благодаря действиям энергетиков, МЧС, органов власти Крыма и федеральных министерств, добавив, что организаторы энергоблокады не уйдут от заслуженного наказания.

16 марта 2014 ода в Крыму при явке более 80 процентов прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов – Севастополя, сообщает «РИА Новости».