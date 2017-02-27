Аксенов признал неготовность Крыма соперничать с Турцией

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока полуострова не готов конкурировать с турецкими курортами.

Для того, чтобы выйти на «турецкий уровень», Крыму необходимы развитая инфраструктура и соответствующим образом обученный персонал, отметил глава региона.

В то же время он ожидает, что в текущем году турпоток на полуостров превысит показатели прошлого года. Аксенов пояснил, что на Керченской переправе пассажиропоток растет каждый год. Кроме того, позитивная динамика наблюдается в аэропорту Симферополя, передает ТАСС.

При этом глава Крыма заявил, что необходимо усовершенствовать идентификацию туристов и методику их подсчета. Имеющиеся данные о турпотоке за прошлый год, по его словам, получены «на пальцах».