Аксенов признал неготовность Крыма соперничать с Турцией
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока полуострова не готов конкурировать с турецкими курортами.
Для того, чтобы выйти на «турецкий уровень», Крыму необходимы развитая инфраструктура и соответствующим образом обученный персонал, отметил глава региона.
В то же время он ожидает, что в текущем году турпоток на полуостров превысит показатели прошлого года. Аксенов пояснил, что на Керченской переправе пассажиропоток растет каждый год. Кроме того, позитивная динамика наблюдается в аэропорту Симферополя, передает ТАСС.
При этом глава Крыма заявил, что необходимо усовершенствовать идентификацию туристов и методику их подсчета. Имеющиеся данные о турпотоке за прошлый год, по его словам, получены «на пальцах».
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