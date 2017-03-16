Аксенов предложил сделать Путина президентом пожизненно

Глава Крыма Сергей Аксенов не видит альтернативы Владимиру Путину и считает, что он должен занимать пост главы государства пожизненно.

«Я не утрирую, не идеализирую ситуацию, я говорю так, как есть. Альтернативы нашему лидеру сегодня нет», - заявил он в интервью агентству URA.RU.

Аксенов добавил, что не видит в пожизненном президентстве Путина ничего плохого. Он подчеркнул, что Путин обладает авторитетом, уважением и любовью граждан страны, а также является единственным человеком, который способен полностью контролировать все процессы в государстве.

«Это мнение гражданина, который понимает, что без Владимира Владимировича мы такой положительной динамики не достигнем», - сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма высказался за возрождение монархии в России, заявив, что внешняя угроза требует отмены республиканского строя.