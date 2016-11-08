Аксенов пообещал устроить акцию по вывозу мусора к домам крымских чиновников

Выступая на заседании Совета министров Крыма, глава региона Сергей Аксенов заявил, что если правительство не предпримет мер по устранению стихийных свалок, он организует акцию по вывозу мусора с этих свалок к домам, в которых проживают государственные чиновники.

«Если главы администраций не проводят работу по выявлению таких мест и не отправляют соответствующие запросы в органы МВД, прокуратуры и Министерство ЖКХ, чтобы были предприняты решения о ликвидации свалок, мы будем принимать беспрецедентные решения. В том числе, если понадобится, вывезем мусор под дома нерадивых чиновников», - цитирует ТАСС запись, сделанную Аксеновым в социальной сети Facebook по итогам заседания.

Как рассказал глава Минприроды Геннадий Нараев, в населенных пунктах Крыма за последний месяц площадь несанкционированных свалок выросла в 2,5 раза и ныне составляет 26 тысяч квадратных метров. При этом власти муниципалитетов выявили 37 стихийных свалок, а ликвидировали только три из них.

Аксенов подчеркнул, что планирует провести акцию по перевозке мусора к домам чиновников в течение месяца и выразил готовность понести административное наказание за несанкционированный вывод отходов.