Аксель Витсель перейдет из «Зенита» в «Ювентус» и будет играть под 28 номером

Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель согласовал условия личного контракта с туринским «Ювентусом» и будет выступать в составе чемпионов Италии под 28 номером.

Предметные переговоры между «Зенитом» и «Ювентусом» о сумме трансфера начнутся в начале января, - сообщает «Спортфакт» со ссылкой на TuttoJuve.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов расстаться с футболистом за 6 миллионов евро, поскольку у Витселя летом 2017 года истекает контракт, и тогда он сможет покинуть клуб из Санкт-Петербурга на правах «свободного агента», то есть бесплатно.