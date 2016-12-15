Аксель Витсель перейдет из «Зенита» в «Ювентус» и будет играть под 28 номером
Полузащитник «Зенита» и сборной Бельгии Аксель Витсель согласовал условия личного контракта с туринским «Ювентусом» и будет выступать в составе чемпионов Италии под 28 номером.
Предметные переговоры между «Зенитом» и «Ювентусом» о сумме трансфера начнутся в начале января, - сообщает «Спортфакт» со ссылкой на TuttoJuve.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов расстаться с футболистом за 6 миллионов евро, поскольку у Витселя летом 2017 года истекает контракт, и тогда он сможет покинуть клуб из Санкт-Петербурга на правах «свободного агента», то есть бесплатно.
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