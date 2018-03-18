В Уфе акробат цирка сорвался с высоты во время выступления

В Уфе во время выступления сорвался двадцатилетний акробат цирка: он упал вниз и получил серьезные травмы.

Как сообщает «РИА Новости», инцидент произошел в 15:30 по местному времени. Цирк расположен в районе Сипайлово.

«Во время выступления на глазах зрителей 23-летний гимнаст упал с высоты. Он получил различные травмы и был госпитализирован в одну из клинических больниц Уфы. Причины инцидента устанавливаются», - рассказали в службе спасения.

В феврале 2018 года гимнаст Антон Мартынов сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте.