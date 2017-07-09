Аккаунт Антона Носика на LiveJournal продолжит существовать

Бывший главный редактор LiveJournal Василий Гулин рассказал, что аккаунт блогера Антона Носика, скончавшегося накануне в Подмосковье, не будет заблокирован.

Гулин сообщил: «По поводу блокировки: этого нет, не было и не будет, если нет каких-то действий со стороны, условно, Роскомнадзора».

По мнению Гулина, на базе аккаунта популярного блогера может быть создано новое медиа, пишут «Известия».

51-летний Антон Носик скончался накануне в Подмосковье. Причиной смерти называют сердечный приступ.