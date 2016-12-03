Акинфеев побил рекорд по количеству «сухих» матчей
Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев побил рекорд Рината Дасаева по количеству "сухих" матчей в карьере среди отечественных голкиперов. Рекордсменом по этому показателю является Лев Яшин.
Игра 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0) стала для Акинфеева 253-й в карьере, в которой он не пропустил мячи. Кроме того, для Акинфеева этот матч стал 159-м "сухим" в чемпионатах страны.
Акинфеев дебютировал в основном составе ЦСКА в 2003 году, он провел за клуб 414 матчей, в которых пропустил 379 мячей, сообщает ТАСС.
Следующая новость Кортеж с прахом Фиделя Кастро продолжил движение по Кубе
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии