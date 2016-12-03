Акинфеев побил рекорд по количеству «сухих» матчей

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев побил рекорд Рината Дасаева по количеству "сухих" матчей в карьере среди отечественных голкиперов. Рекордсменом по этому показателю является Лев Яшин.

Игра 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0) стала для Акинфеева 253-й в карьере, в которой он не пропустил мячи. Кроме того, для Акинфеева этот матч стал 159-м "сухим" в чемпионатах страны.

Акинфеев дебютировал в основном составе ЦСКА в 2003 году, он провел за клуб 414 матчей, в которых пропустил 379 мячей, сообщает ТАСС.