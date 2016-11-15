Акинфеев побил рекорд Дасаева по числу «сухих» матчей за сборную
Не пропустив в товарищеском матче против сборной Румынии (1:0), голкипер сборной России Игорь Акинфеев побил рекорд Рината Дасаева по числу «сухих» матчей за сборную.
На счету у Акинфеева стало 45 игр, проведенных «на ноль», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦСКА, цвета которого защищает голкипер.
Ранее сообщалось, что российская сборная обыграла сборную Румынии на стадионе имени Ахмата Кадырова в Грозном благодаря единственному мячу, забитому полузащитником казанского «Рубина» Магомедом Оздоевым за несколько секунд до финального свистка.
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