Академия Петербурга собирается закрыть доступ в городской парк
Проректор Лесотехнической академии по вопросам безопасности Александр Семенов заявил, что руководство института намерено полностью перекрыть доступ в свой парк.
Свое решение он мотивировал соблюдением норм антитеррористической безопасности, в связи с чем, в парке будут установлены контрольно-пропускные пункты.
Отныне чтобы попасть внутрь, необходимо будет «подавать заявку» и устанавливать личность, а также иметь конкретную цель посещения.
Парк останется доступным только для студентов и сотрудников учебного заведения.
Движение «Живой город» направило обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить закрытия парка.
Отмечается, что некоторые входы в парк с Новороссийской улицы уже закрыты и заварены, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии