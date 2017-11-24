Академия Петербурга собирается закрыть доступ в городской парк

Проректор Лесотехнической академии по вопросам безопасности Александр Семенов заявил, что руководство института намерено полностью перекрыть доступ в свой парк.

Свое решение он мотивировал соблюдением норм антитеррористической безопасности, в связи с чем, в парке будут установлены контрольно-пропускные пункты.

Отныне чтобы попасть внутрь, необходимо будет «подавать заявку» и устанавливать личность, а также иметь конкретную цель посещения.

Парк останется доступным только для студентов и сотрудников учебного заведения.

Движение «Живой город» направило обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить закрытия парка.

Отмечается, что некоторые входы в парк с Новороссийской улицы уже закрыты и заварены, сообщает «Санкт-Петербург.ру».