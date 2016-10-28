Академики поддержали требования лишить ученой степени Мединского
Члены Российской академии наук, входящие в «Клуб 1 июля», ", выступили с заявлением в поддержку требования лишить ученой степени министра культуры РФ Владимира Мединского.
Об этом пишет «Коммерсант».
По данным академиков, Мединский «подменяет исторические факты лженаучными мифами». Ученые не хотят оправдывать некомпетентность патриотической риторикой.
Академики также выразили обеспокоенность тем фактом, что Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело о лишении степени из диссертационного совета Уральского федерального университета. Учены попросили отправить в отставку руководство ВАК.
Обращение было передано изданию членами «Клуба 1 июля» — неформального объединения академиков и членкоров, несогласных с реформой РАН.
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