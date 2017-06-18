Airbus представила усовершенствованный двухпалубный авиалайнер
Airbus показала обновленный вариант самого большого в мире пассажирского авиалайнера А380.
Как пишет Газета.ru, строительство A380plus будет обходиться на 13% дешевле. Производители изменили конструкцию крыльев самолета, что улучшит его аэродинамику и позволит экономить до 4% топлива.
Изменился и салон авиалайнера: теперь он может разместить на 80 человек больше.
Airbus А380 - это двухпалубный пассажирский самолет, который считается крупнейшим в мире.
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