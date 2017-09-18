АИЖК снизило процентную ставку по кредитам до 6,45%
Агентство ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК) снизило переменную ставку по ипотечным кредитам с 9,23% до 6,45%, при этом при снижении ставки для заемщиков будет изменен срок оплаты кредита.
Сумма ежемесячных платежей при этом не меняется.
В Агентстве пояснили, что новая ставка разработана для граждан, которые планируют свои расходы, ориентируясь на текущую экономическую ситуацию, отмечает Kommersant.
В начале сентября Банк России объявил о достижении средней рублевой ипотечной ставкой отметки в 10,94%.
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