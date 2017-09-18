АИЖК снизило процентную ставку по кредитам до 6,45%

Агентство ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК) снизило переменную ставку по ипотечным кредитам с 9,23% до 6,45%, при этом при снижении ставки для заемщиков будет изменен срок оплаты кредита.

Сумма ежемесячных платежей при этом не меняется.

В Агентстве пояснили, что новая ставка разработана для граждан, которые планируют свои расходы, ориентируясь на текущую экономическую ситуацию, отмечает Kommersant.

В начале сентября Банк России объявил о достижении средней рублевой ипотечной ставкой отметки в 10,94%.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Гражданин Украины хочет купить Сбербанк

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО