Кот Ахилл продолжит «карьеру» оракула на ЧМ-2018

Глухой белый кот Ахилл из Эрмитажа, который был выбран оракулом Кубка конфедераций, продолжит карьеру предсказателя на Чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщили в петербургском комитете по туризму.

Отмечается, что Ахилл был выбран оракулом благодаря его способностям к анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать.

По словам председателя комитета по туризму Андрея Мушкарева, кампания по продвижению Ахилла, который угадал исход почти всех матчей Кубка конфедераций, продолжится, несмотря на то, что ранее коту намеревались найти хозяев.

В Эрмитаж уже поступило 37 заявок от семей, который хотели бы приютить животное. Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, сообщает «РИА Новости».