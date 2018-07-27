Для агрессивных таксистов Москвы создадут «черный список»
В Мосгордуме рассматривают вопрос о создании для московского такси «черного списка» водителей.
В список предлагается вносить данные о водителях, на которых со стороны пассажиров неоднократно поступали жалобы на агрессию и рукоприкладство.
Отмечается, что создание такого списка должно быть консолидированным решением таксомоторных компаний и агрегаторов, чтобы таксист не мог в случае внесения имени в список просто сменить одну компанию на другую.
Еще одним требованием безопасности рассматривается обязать московское такси устанавливать видеорегистраторы в салон автомобиля и вести видеозапись, которая должна храниться в течение определенного времени, сообщает АГН «Москва».
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