Агрессивность в детях заложена генетически

Ученые полагают, что высокая агрессивность у детей в первые годы их жизни заложена на генетическом уровне.

По их словам, подобное поведение – один из самых важных элементов развития. Задиристость, фиксируемая в возрасте двух-четырех лет, постепенно снижается, благодаря тому, что ребенок учится контролировать свои эмоции и поведение.

Ученые из Канады провели исследование двух групп детей. В первую вошли однояйцевые близнецы с идентичной ДНК и одинаковым набором мутаций, во вторую – обычные близнецы. Специалисты сравнивали их геномы, а также рассказы учителей из школ об участниках исследования.

В итоге они выяснили, что примерно в 60% случаев агрессивное поведение детей было обусловлено генетикой (в частности, мутациями в генах, связанных с мозговой деятельностью), а в 40% - различными факторами окружения. Причем, у маленьких детей доля влияния генов доходила почти до 100%, тогда как у подростков снижалась практически до нуля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание PLoS One.