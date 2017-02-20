Аграриям МО дадут льготные кредиты

Подмосковные сельхозпроизводители получили в этом году возможность взять льготные кредиты по ставке, не превышающей 5% годовых.

Глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что властями уже отобраны 10 системообразующих банков, которым будут компенсированы недополученные доходы по таким кредитам. По его словам, на субсидирование процентных ставок для этих банков заложено порядка 800 миллионов рублей.

Министр отметил, что в общей сложности сельхозпроизводители смогут взять кредиты на восемь миллиардов рублей. Пятая часть этих средств зарезервирована для малых форм хозяйствования, добавил Разин.

Он сообщил, что список банков и схема кредитования в ближайшее время будет обнародована его ведомством.