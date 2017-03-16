Агенты Секретной службы США делали селфи со спящим внуком Трампа
Охраняющие восьмилетнего внука американского президента Дональда Трампа агенты Секретной службы США сделали селфи со спящим ребенком.
По данным источника, инцидент произошел в прошлые выходные, когда агенты на машине везли ребенка из округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен.
Собеседник журнала Mother Jones отметил, что ребенок проснулся во время незапланированной фотосессии и испугался. Отец мальчика, Дональд Трамп-младший, в связи с инцидентом обратился в Секретную службу.
По данным журнала, в отношении агентов сейчас проводится расследование, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Минздрав передумал запрещать продажу табака
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии