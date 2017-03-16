Агенты Секретной службы США делали селфи со спящим внуком Трампа

Охраняющие восьмилетнего внука американского президента Дональда Трампа агенты Секретной службы США сделали селфи со спящим ребенком.

По данным источника, инцидент произошел в прошлые выходные, когда агенты на машине везли ребенка из округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк на Манхэттен.

Собеседник журнала Mother Jones отметил, что ребенок проснулся во время незапланированной фотосессии и испугался. Отец мальчика, Дональд Трамп-младший, в связи с инцидентом обратился в Секретную службу.

По данным журнала, в отношении агентов сейчас проводится расследование, сообщает «РИА Новости».