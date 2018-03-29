Агентство по страхованию вкладов купило Промсвязьбанк
Агентство по страхованию вкладов стало владельцем более 99,9% акций Промсвязьбанка за сумму 113,4 миллиарда рублей.
С середины декабря Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.
На базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, передает РИА Новости.
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