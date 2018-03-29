Агентство по страхованию вкладов купило Промсвязьбанк

Агентство по страхованию вкладов стало владельцем более 99,9% акций Промсвязьбанка за сумму 113,4 миллиарда рублей.

С середины декабря Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора.

На базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, передает РИА Новости.