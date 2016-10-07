Агентство по страхованию вкладов оштрафовало шесть российских банков

По итогам рассмотрения отчета о результатах мониторинга деятельности банков, в отношении которых осуществляются меры по повышению капитализации, по итогам второго квартала 2016 года, совет директоров Агентства по страхованию вкладов оштрафовал шесть российских банков в связи с неисполнением ими обязательств.

Согласно официальной информации, общий объем ипотечного кредитования, кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, а также субъектов РФ и предприятий, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики, и приобретения эмитированных ими облигаций за период с момента возникновения обязательств банков по увеличению объемов кредитования по июнь 2016 года включительно вырос на 13,44 процента. При этом только за второй квартал этого года объем кредитования и вложений в облигации вырос на 3,31 процента, - сообщает РИА «ФедералПресс».

«Обязательство по увеличению объемов кредитования и приобретенных облигаций в среднем не менее 1 процента в месяц выполнено 27 банками, а 6 банков такое обязательство не выполнили – к ним предъявлены требования об уплате штрафов в совокупном размере 68,8 миллиона рублей», – подчеркивается в официальном сообщении АСВ.

Также совет директоров АСВ одобрил и направил на утверждение дополнительное выделение средств на повышение капитализации ПАО АКБ «Российский капитал» в сумме 9 триллионов 942,75 миллиона рублей.

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