Агентство Reuters вывесило «манифест» о чудовищных притеснениях в России

На сайте международного агентства Reuters опубликовано письмо его главного редактора Стивена Адлера к сотрудникам. С точки зрения МИД РФ, письмо содержит некорректную информацию об условиях работы в России.

Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова выразила уверенность в том, что Reuters опубликовало данный документ намеренно, «превратив его в своего рода манифест», передает ТАСС.

По ее словам, из текста письма следует, что Россия причисляется агентством к числу государств, где Reuters приходится одновременно противостоять цензуре, уголовным преследованиям, отказом в визах и угрозам насилия в адрес журналистов.

В этой связи МИД РФ ждет от Reuters пояснений по поводу недовольства условиями работы сотрудников этого информационного агентства в нашей стране, заявила Мария Захарова на пресс-брифинге.

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