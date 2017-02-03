Агентство Reuters вывесило «манифест» о чудовищных притеснениях в России

На сайте международного агентства Reuters опубликовано письмо его главного редактора Стивена Адлера к сотрудникам. С точки зрения МИД РФ, письмо содержит некорректную информацию об условиях работы в России.

Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова выразила уверенность в том, что Reuters опубликовало данный документ намеренно, «превратив его в своего рода манифест», передает ТАСС.

По ее словам, из текста письма следует, что Россия причисляется агентством к числу государств, где Reuters приходится одновременно противостоять цензуре, уголовным преследованиям, отказом в визах и угрозам насилия в адрес журналистов.



В этой связи МИД РФ ждет от Reuters пояснений по поводу недовольства условиями работы сотрудников этого информационного агентства в нашей стране, заявила Мария Захарова на пресс-брифинге.