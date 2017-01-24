Агентство Bloomberg обнаружило в России еще одного миллиардера

Состояние владельца рыболовецкого холдинга «Норебо» Виталия Орлова оценивается один миллиард долларов. Таким образом он вошел в ежедневно обновляемый рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Эксперты Bloomberg считают главной причиной увеличения состояния Орлова то, что холдинг не пострадал при введении антироссийских санкций, и компания продает около 60 процентов продукции за рубеж. В свою очередь введение контрсанкций и увеличение спроса среди россиян на продукцию холдинга также повлияли на состояние миллиардера, - сообщает ТАСС.

Отмечается также, что «Норебо» в 2016 году добыл около 11 процентов рыбы от общего российского объема вылова, который, по предварительным данным Росрыболовства, составил более 4,755 миллиона тонн.

По данным агентства, Орлов является единоличным владельцем холдинга.

Ранее Орлов не вошел в список миллиардеров мира, опубликованный Forbes 1 марта 2016 года. Первое место в нем занял основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, его состояние было оценено в 75 миллиардов долларов.