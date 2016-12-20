Агент Романа Широкова рассказал о возобновлении футболистом карьеры

Представляющий интересы бывшего капитана сборной России полузащитника Романа Широкова футбольный агент Арсен Минасов рассказал, что его подопечный готов возобновить карьеру, если получит интересное предложение.

- Могу подтвердить, что Роман Широков готов возобновить профессиональную карьеру футболиста, если ему поступит достойное предложение, — цитирует Минасова интернет-портал «Чемпионат».

35-летний Широков объявил о завершении карьеры летом 2016 года, так и не став игроком стартового состава ЦСКА. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что хотел бы видеть Широкова в своей команде.