Агент Романа Широкова рассказал о возобновлении футболистом карьеры
Представляющий интересы бывшего капитана сборной России полузащитника Романа Широкова футбольный агент Арсен Минасов рассказал, что его подопечный готов возобновить карьеру, если получит интересное предложение.
- Могу подтвердить, что Роман Широков готов возобновить профессиональную карьеру футболиста, если ему поступит достойное предложение, — цитирует Минасова интернет-портал «Чемпионат».
35-летний Широков объявил о завершении карьеры летом 2016 года, так и не став игроком стартового состава ЦСКА. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что хотел бы видеть Широкова в своей команде.
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