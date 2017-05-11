Афроамериканские студенты освистали министра образования

В американском университете штата Флорида афроамериканские студенты встретили министра образования США спинами, а после освистали ее речь.

Министр образования США Бетси Девос во время приветственной речи не ожидала реакции со стороны афроамериканских студентов, которые встретили ее, повернувшись спинами, а после ее приветственной речи начали свистеть, отмечает РИА Новости.

В частном университете Бетун Кукман традиционно обучаются по большей части темнокожие студенты, которые уверены, что администрация Трампа сократит финансирование университетов, которые создавались для предоставления афроамериканцам высшего образования.

Бетси Девос пыталась достучаться до молодых умов, но желанной реакции так и не дождалась.