В Африке состоялись первые в мире выборы на блокчейне

В государстве Сьерра-Леоне в Западной Африке прошел первый тур выборов президента с использованием технологии блокчейн.

Как сообщает Rusbase, голосование с использованием данной технологии было анонимным, каждый человек мог моментально ознакомиться с результатами выборов.

«Используя блокчейн как неизменяемое средство учета бюллетеней и результатов голосования, страна надеется легитимизировать выборы и сократить критику со стороны оппозиционных партий», - заявил разработчик CEO стартапа Agora Леонард Гаммар.

Команда Гаммара намерена распространить продукт и на другие африканские государства. По словам разработчика, использование блокчейна на выборах сделает процесс голосования прозрачным, проверяемым и честным. Внедрение технологии также нацелено на борьбу с коррупцией и расходов путем отказа от бюллетеней.