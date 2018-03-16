В Африке состоялись первые в мире выборы на блокчейне

В государстве Сьерра-Леоне в Западной Африке прошел первый тур выборов президента с использованием технологии блокчейн.

Как сообщает Rusbase, голосование с использованием данной технологии было анонимным, каждый человек мог моментально ознакомиться с результатами выборов.

«Используя блокчейн как неизменяемое средство учета бюллетеней и результатов голосования, страна надеется легитимизировать выборы и сократить критику со стороны оппозиционных партий», - заявил разработчик CEO стартапа Agora Леонард Гаммар.

Команда Гаммара намерена распространить продукт и на другие африканские государства. По словам разработчика, использование блокчейна на выборах сделает процесс голосования прозрачным, проверяемым и честным. Внедрение технологии также нацелено на борьбу с коррупцией и расходов путем отказа от бюллетеней.

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Места: Африка
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