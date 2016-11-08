В Африке обнаружили новые следы первой жизни

Научные работники нашли на территории Африки новые следы первой жизни на планете Земля. По сообщениям ученых, живые организмы впервые зародились около 300 миллионов лет тому назад. Подтверждение основывается на обнаружении следов разновидностей атомов серы 32S и 34S.

Специалисты думают, что они могли быть оставлены исключительно органическими веществами. Помимо этого, наличие указанных изотопов подтверждает активность микроорганизмов, различающихся разнообразием строения и биологических свойств,- сообщает «Svopi.ru».