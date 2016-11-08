В Африке обнаружены три новых вида птиц
Орнитологи из США обнаружили в Африке три вида птиц, незнакомых науке. Глава экспедиции, профессор Техасского университета Гари Велкер считает, что находка его команды — отличная иллюстрация на тему неизведанной природы африканских тропиков.
Два из трех новых видов пернатых были найдены в западной части Африки. Еще один вид был обнаружен во впадине Конго,- сообщает «Экономика Сегодня».
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