В Африке нашли ядерный могильник
Международная группа ученых-археологов обнаружила в африканском Габоне захоронение ядерных отходов. Их возраст, по предварительным оценкам экспертов, составляет прмерно 2 млрд лет.
По-видимому, он был создан природным путем, а сейчас на его месте простирается урановый рудник Около. Отдельно стоит отметить тот факт, что ни один грамм радиоактивных отходов из столь огромного могильника так и не проник в атмосферу, - сообщает «ФАН».
В противном случае это могло обернуться настоящей катастрофой. Теперь ученые раздумывают, откуда мог взяться этот ядерный могильник, ведь в то время никакой цивилизации попросту не существовало.
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