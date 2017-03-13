В Африке нашли ядерный могильник

Международная группа ученых-археологов обнаружила в африканском Габоне захоронение ядерных отходов. Их возраст, по предварительным оценкам экспертов, составляет прмерно 2 млрд лет.

По-видимому, он был создан природным путем, а сейчас на его месте простирается урановый рудник Около. Отдельно стоит отметить тот факт, что ни один грамм радиоактивных отходов из столь огромного могильника так и не проник в атмосферу, - сообщает «ФАН».

В противном случае это могло обернуться настоящей катастрофой. Теперь ученые раздумывают, откуда мог взяться этот ядерный могильник, ведь в то время никакой цивилизации попросту не существовало.