В Африке молния убила 16 человек

В Руанде в результате удара молнии погибли 16 человек и еще 140 пострадали.

Инцидент произошел в населенного пункте Нярюгуру. Сведения о жертвах и пострадавших подтвердил мэр Хабитегеко Франсуа, передает «Экономика сегодня».

По данным СМИ, молния ударила в один из храмов, когда там шло богослужение. При этом погибли 4 человек. Еще двое стали жертвами природного явления днем ранее.

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