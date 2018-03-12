В Африке молния убила 16 человек

В Руанде в результате удара молнии погибли 16 человек и еще 140 пострадали.

Инцидент произошел в населенного пункте Нярюгуру. Сведения о жертвах и пострадавших подтвердил мэр Хабитегеко Франсуа, передает «Экономика сегодня».

По данным СМИ, молния ударила в один из храмов, когда там шло богослужение. При этом погибли 4 человек. Еще двое стали жертвами природного явления днем ранее.