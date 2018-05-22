В Африке едва не погибли в пустыне сотни мигрантов
Из пустыни Сахара представители Международной организации по миграции (IOM) вывели около 400 заблудившихся мигрантов.
Они были обнаружены на территории Республики Нигер, неподалеку от алжирской границы. Мигранты располагали лишь минимальными запасами воды и совсем не имели никакой пищи. Кроме того, при себе ни у кого из них не было документов.
В IOM заявили, что все спасенные из пустыни люди будут возвращены домой, но уточнили, откуда они попали на территорию Нигера, передает «Интерфакс».
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