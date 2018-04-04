Африканцу удалось выжить в схватке с крокодилами

Житель Замбии серьезно пострадал, но остался жив после прыжка в бассейн с тремя крокодилами.

Инцидент произошел в зимбабвийском городе Виктория-Фолс. Мужчина приехал туда на свадьбу к своему другу. В бассейн с двухметровыми рептилиями он прыгнул будучи сильно пьяным.

В результате борьбы с хищниками он лишился одной руки, получил переломы ребер и раны на голове. Спасли его двое местных жителей.

Замбийца отправили на лечение в ЮАР. По словам медиков, в настоящее время его состояние стабильно, сообщает издание The Chronicle.