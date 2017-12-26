Африканские слоны боятся пчел

Биологи из Великобритании и ЮАР с помощью пчел смогли отучить слонов сдирать кору с больших деревьев и ломать их стволы.

Ученые просто повесили на ветки деревьев ульи с роями агрессивных медоносных пчел Apis mellifera подвида scutellata.

Уточняется, что популяция африканских слонов, живущих в национальных парках ЮАР, уничтожает деревья. Животные обдирают кору, ломают ветки и стволы, и даже выворачивают деревья с корнем.

В основном, от слонов достается дереву под названием марула, численность которого в некоторых районах Национального парка Крюгера сократилась на четверть.

Ранее исследователи пытались отогнать слонов от марул, оборачивая их стволы проволочной сеткой, однако мера оказалась не очень эффективной.

Биологи под руководством Робина Кука из Университета Витватерсранда решили попробовать отпугивать слонов от деревьев с помощью пчел, так как заметили, что слоны стараются с ними не связываться.

В ходе эксперимента исследователи выбрали в парке Крюгера 150 взрослых марул, на 50 из них они повесили улей с пчелиным роем, еще 50 деревьев обмотали проволочной сеткой и 50 деревьев оставили в качестве контроля.

Через девять месяцев слоны повредили 54 процента деревьев из контрольной группы, 28 процентов обернутых сеткой деревьев и всего лишь два процента деревьев с ульями.

По мнению ученых, слонов отпугивал запах насекомых и угрожающе раскачивающиеся ульи пишет Biology Conservation.