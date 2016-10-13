В Афинах прогремел взрыв

В центре Афин произошел взрыв, по предварительным данным, взорвалось самодельное устройство. В результате происшествия никто не пострадал.

Известно, что инцидент произошел в книжном магазине, который специализируется на литературе о выживании, сообщает "Интерфакс". Незадолго до взрыва в местные СМИ поступили предупреждения.

Взрывной волной повредило припаркованные возле книжного магазина автомобили. Кроме того, в жилых домах поблизости выбило окна. Взрыв произошел в районе, где проявляют активность представители анархических группировок.