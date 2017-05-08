В Афганистане уничтожен один из лидеров ИГ

В ходе совместной операции афганских и американских военных 27 апреля в Афганистане ликвидирован один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Шейх Абдул Хасиб, а также несколько региональных главарей группировки.

Как уточняется в материале, террористы были уничтожены в провинции Нангархар на востоке страны.

Информацию об уничтожении боевиков подтвердил агентству Reuters командир вооруженных сил США в Афганистане Джон Николсон. Ранее о ликвидации Хасиба сообщил президент Афганистана Ашраф Гани.

По данным местных властей, Хасиб причастен к организации террористических атак в стране. Предположительно, именно он распорядился атаковать военный госпиталь в Кабуле, в результате чего погибли десятки медицинских работников.

Отмечается, что в ходе операции американские войска потеряли двух солдат, предположительно, из-за огня по своим, сообщает «Интерфакс».

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