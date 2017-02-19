В Афганистане убит один из лидеров «Аль-Каиды»
Власти Афганистана сообщили о ликвидации одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ), который участвовал в отправке около 30 тысяч добровольцев для борьбы против афганского правительства.
Об этом рассказало агентство Khaama Press. Убитый Саифулл Ахтар был убит 9 февраля в провинции Газни.
По данным агентства, он командовал пакистанскими боевиками и планировал нападение на иностранные военные базы в Баграме и Кабуле. Ранее, по сообщениям Главного управления национальной безопасности, Ахтар был дважды арестован в Пакистане.
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