В Афганистане убит один из лидеров «Аль-Каиды»

Власти Афганистана сообщили о ликвидации одного из лидеров террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ), который участвовал в отправке около 30 тысяч добровольцев для борьбы против афганского правительства.

Об этом рассказало агентство Khaama Press. Убитый Саифулл Ахтар был убит 9 февраля в провинции Газни.

По данным агентства, он командовал пакистанскими боевиками и планировал нападение на иностранные военные базы в Баграме и Кабуле. Ранее, по сообщениям Главного управления национальной безопасности, Ахтар был дважды арестован в Пакистане.

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