Афганистан просит у России вертолеты

Афганистан выразил намерение купить в России вертолеты Ми-17 и Ми-35, которые необходимы стране для борьбы с терроризмом.

– Поставки могут начаться уже в начале следующего года. Какое-то время они будут проводиться через Индию, так как США требуют от афганских властей заморозки сотрудничества с Россией. С 2001 по 2014 год Россия поставила Афганистану около 80 вертолетов, – сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник в министерстве обороны Афганистана.

Ранее для борьбы с террористическим объединением ДАИШ Афганистан приобрел в России 10 тысяч автоматов Калашникова. В Афганистане обострилась борьба с боевиками, что делает нужду в усилении армии особенно острой.