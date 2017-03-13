Афганистан просит у РФ помощи в восстановлении советских объектов
Афганистан обратился к России с просьбой помочь в восстановлении 124 объектов на территории страны в обмен на поддержку российскому бизнесу. Об этом сообщил атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в РФ Мохаммад Касем.
По его словам, многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией.
Атташе уточнил, что речь идет о тоннеле Саланг, хлебокомбинате в Кабуле, политехническом университете, авторемонтном заводе «Джангалак», а также электростанции в городе Пули-Хумри.
Дипломат добавил, что вопросы восстановления инфраструктурных объектов уже обсуждались во время переговоров с российской стороной, сообщает «Федерал пресс».
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