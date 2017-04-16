Афганистан попросил у России помощи в обучении и снабжении армии
Афганистан обратился к России с просьбой помочь в снабжении, обслуживании и обучении армии.
Как рассказал директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари, в ходе региональных консультаций в Москве, проходивших 14 апреля, в Министерстве иностранных дел России обсуждался данный вопрос.
Ответ на эту просьбу Афганистан ожидает позднее, сообщает Газета.ru.
Ранее СМИ писали о том, что Россия предложила найти площадку для межафганских переговоров.
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