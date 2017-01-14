Аферист Бернард Мэдофф спекулирует в тюрьме какао

Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф монополизировал в тюрьме подпольную торговлю какао. Гений финансовых махинаций отбывает наказание в штате Северная Каролина.

В определенный момент аферист века поставил под контроль рынок какао в тюрьме. Он скупил в тюремном магазине все упаковки с порошком какао Swiss Miss и продал их с прибылью прямо во дворе для прогулок заключенных, сообщает ТАСС.

Аферист был арестован в декабре 2008 года. От деятельности его финансовой пирамиды пострадали около трех миллионов человек по всему миру, которые потеряли в общей сложности почти 65 миллиардов долларов.

Мэдофф был приговорен к 150 годам лишения свободы за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний.

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