Аэропорты России вводят изменения на майские рейсы
Репетиция и парад авиации внесли изменения в расписание и работу некоторых крупных аэропортов страны.
Московский аэропорт «Шереметьево» 4, 7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10.20 до 11.00 мск.
«Внуково» - с 10.30 до 11.10 мск.
«Домодедово», «Жуковский», «Остафьево» - с 10.40 до 11.10 мск.
В петербургском «Пулково» возможны лишь разовые кратковременные (5-7 минут) ограничения по отправке и приему самолетов, отмечает Interfax.
В екатеринбургском «Кольцово» 6 и 7 мая ограничения вводятся с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10 по местному времени, 9 мая - с 10.10 до 10.50.
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