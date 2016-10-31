Аэропорты Москвы работают в штатном режиме
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аэропорты Москвы работают в штатном режиме, возможны лишь незначительные изменения в расписаниях.
Сегодня в Москве ожидается облачность, гололедица и мокрый снег. Несмотря на это, Шереметьево, Домодедово и Внуково сообщили о работе в штатном режиме. Представители аэропорта Домодедово также отметили, что видимость в районе аэропорта составляет около пяти тысяч метров.
Задержки рейсов возможны из-за необходимости обработки самолетов противообледенительным составом, сообщает ТАСС.
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