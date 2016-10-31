Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аэропорты Москвы работают в штатном режиме, возможны лишь незначительные изменения в расписаниях.

Сегодня в Москве ожидается облачность, гололедица и мокрый снег. Несмотря на это, Шереметьево, Домодедово и Внуково сообщили о работе в штатном режиме. Представители аэропорта Домодедово также отметили, что видимость в районе аэропорта составляет около пяти тысяч метров.

Задержки рейсов возможны из-за необходимости обработки самолетов противообледенительным составом, сообщает ТАСС.