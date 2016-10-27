Аэропорты Москвы отменили более 20 авиарейсов

Из-за непогоды в Москве отменяют и переносят авиарейсы. Более 20 рейсов отменено, не менее семи – задерживаются.

Из Внуково самолеты вылетают по расписанию, в Домодедово уже отменили 13 авиарейсов, в Шереметьево – 9. Вместе с тем, в Домодедово задержали пять вылетов, а в Шереметьево – два. Информация о рейсах уточняется. Официальные комментарии представителей аэропортов пока не представлены.

Сегодня в Москве выпал снег. Синоптики предсказывают, что сильные осадки будут продолжаться в течение предстоящих дня и ночи, сообщает "Коммерсантъ".