В аэропорту Вуктылы самолет застрял в сугробе
Направлявшийся в Сыктывкар самолет L-410 при взлете в аэропорту Вуктыла выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в сугробе. Никто не пострадал.
На борту самолета два члена экипажа и шестеро пассажиров. Сейчас организован осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Интерфакс».
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