В аэропорту Вуктылы самолет застрял в сугробе

Направлявшийся в Сыктывкар самолет L-410 при взлете в аэропорту Вуктыла выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в сугробе. Никто не пострадал.

На борту самолета два члена экипажа и шестеро пассажиров. Сейчас организован осмотр места происшествия и опрашиваются очевидцы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Интерфакс».