Аэропорту Внуково предъявили иск на 30 млн рублей
В Солнцевский суд Москвы поступил иск к аэропорту Внуково. Претензии к воздушной гавани предъявляет Патрик Вервель – муж стюардессы, погибшей в результате катастрофы самолета Falcon 50EX.
По уголовному делу о крушении он признан потерпевшим. Через своего представителя Вервель требует признания аэропорта гражданским ответчиком и выплаты 30 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».
Самолет Falcon 50EX разбился во Внуково в октябре 2015 года – во время взлета он зацепил снегоуборочную машину. На борту самолета находились четыре человека – глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери и трое членов экипажа. Все они погибли.
Следующая новость У дома правительства в Луганске совершен теракт
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии