Аэропорту Внуково предъявили иск на 30 млн рублей

В Солнцевский суд Москвы поступил иск к аэропорту Внуково. Претензии к воздушной гавани предъявляет Патрик Вервель – муж стюардессы, погибшей в результате катастрофы самолета Falcon 50EX.

По уголовному делу о крушении он признан потерпевшим. Через своего представителя Вервель требует признания аэропорта гражданским ответчиком и выплаты 30 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».

Самолет Falcon 50EX разбился во Внуково в октябре 2015 года – во время взлета он зацепил снегоуборочную машину. На борту самолета находились четыре человека – глава нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери и трое членов экипажа. Все они погибли.