В аэропорту Шереметьево выявили радиоактивную посылку
Специалисты «Почты России» в аэропорту Шереметьево обнаружили радиоактивную посылку, прибывшую из Китая.
Система радиационного контроля «Янтарь» зафиксировала излучение более 100 мкР/ч, что в несколько раз превышает допустимый фон.
Выяснилось, что внутри опасной посылки находятся похожие на минералы камни, которые и излучают радиацию.
Данные отправителя и адресата переданы правоохранительным органам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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