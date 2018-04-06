В аэропорту Шереметьево выявили радиоактивную посылку

Специалисты «Почты России» в аэропорту Шереметьево обнаружили радиоактивную посылку, прибывшую из Китая.

Система радиационного контроля «Янтарь» зафиксировала излучение более 100 мкР/ч, что в несколько раз превышает допустимый фон.

Выяснилось, что внутри опасной посылки находятся похожие на минералы камни, которые и излучают радиацию.

Данные отправителя и адресата переданы правоохранительным органам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».